Все казино Лас-Вегаса закроют на месяц из-за коронавируса

Губернатор штата Невада Стив Сисолак распорядился закрыть все казино Лас-Вегаса на карантин сроком 30 дней с 18 марта, сообщается в распоряжении губернатора штата.

Закрываются и бары, кафе, рестораны, фитнес-залы. В штате закрываются школы. Разрешается работа мобильных точек общественного питания.

Госучреждения продолжают работать. В штате зафиксировано 50 случаев заражения. В заявлении губернатора отмечается, что 80% инфицированных вирусом имели слабые симптомы заболевания или вообще не имели.