Финал чемпионата России по бенди перенесен на неопределенный срок

Федерация хоккея с мячом России приняла решение перенести финальную встречу чемпионата страны между хабаровским "СКА-Нефтяником" и московским "Динамо" на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Финал турнира должен был пройти 21 марта в Кемерове. Однако власти города не дали разрешение на проведение решающего матча турнира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее отменили две игры за третье место между архангельским "Водником" и красноярским "Енисеем".