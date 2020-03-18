Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение

Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование. Об этом он заявил в видеообращении, сделанном из изолированного бокса в красноярской больнице.

В карантин шеф-повар местного ресторана Евгений Евдокимов попал вечером 15 марта, сразу после возвращения из Австрии — экспресс-тест показал положительную реакцию на COVID-19.

"Чувствую себя отлично, нет никаких симптомов, насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. Доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу. Им нужно помогать в этом, потому что им сейчас тоже тяжело", — рассказал в видеообращении Евгений.

Утром 18 марта губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что еще трое местных жителей находятся под наблюдением медиков в связи с подозрением на коронавирус.

"С высокой вероятностью, что это подтвердится", — признал он.