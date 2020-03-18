Google выпустила "переводчика-синхрониста" для русского и еще семи языков

Разработчики сервиса Google Translate объявили о готовности нового инструмента для перевода речи в реальном времени - Transcribe для Android. Он доступен для восьми языков: английского, французского, немецкого, хинди, португальского, русского, испанского и тайского.

В отличие от уже существующих в Google Translate возможностей, Transcribe не накладывает ограничений на продолжительность переводимой речи - текстовая расшифровка создается не по словам или фразам, а непрерывно. Инструмент подойдет для перевода любой речи, включая аудиокниги или лекции на иностранном языке.

Пользователь может настраивать размер текста, отображаемого функцией Transcribe, а также ставить перевод на паузу в любой момент. Сам перевод осуществляется голосовым движком Live Transcribe, задействующим облачные "нейропроцессоры" TPU (tensor processor unit). Это позволяет обновлять перевод в реальном времени со скоростью до нескольких раз в секунду.

Ту же технологию использует приложение "Диктофон Google", которое пока является "эксклюзивом" смартфонов Google Pixel. В будущем (когда именно - не уточняется) Google намерена реализовать функцию Transcribe и в приложении "Переводчик" на платформе iOS.