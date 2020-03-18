Пермяки увидят сокровища Древнего Египта. В Центральном выставочном зале открылась выставка артефактов из гробницы Тутанхамона, передает ГТРК "Пермь".

Как рассказали сотрудники выставочного зала, в Пермь привезли копии сокровищ. Оригиналам несколько тысяч лет, они входят в экспозиции мировых музеев. Среди выставленных на обозрение — золотые саркофаги, знаменитая маска фараона, ковчег. Особый интерес представляет скульптурный портрет царицы Нефертити.

В одном месте оказались собраны самые разные древнеегипетские артефакты. Это особенно ценно и представляет большой интерес, прокомментировала выставку старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Макеева. Все предметы иллюстрируют одну тему — Тутанхамон и его семья.