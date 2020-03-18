Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи перезимовали в акваториях Находки и Владивостока

Выпущенные из бухты Средней белухи перезимовали в акваториях Находки и Владивостока, передают "Вести - Приморье". Специалисты ВНИРО продолжают отслеживать маршрут передвижения выпущенных животных по установленным на них спутниковым меткам. Как рассказал замдиректора по научной работе Вячеслав Бизиков, в настоящий момент работают все пять меток на белухах, которых выпустили в ноябре в Приморском крае — это 50 особей, а также две метки на 25 особях, которых выпустили в октябре в Сахалинском заливе.

"Последний сигнал был получен со спутниковых меток 11 января, косатки в том момент находились в Тихом океане на расстоянии в 500 миль от острова Хоккайдо. Это были – Зоя и Харя. По нашим прогнозам, установленные метки должны были прослужить чуть более 6 месяцев. За этот период нами были получены уникальные данные о зимних маршрутах миграции этих животных", — отметил ученый.

Волонтеры, наблюдающие за белухами в районе Находки, рассказали, что одну из них постоянно видят в районе порта, она то удаляется, то приближается к берегу. Такое поведение типично для этих зубатых китов во время охоты.

Согласно последней информации со спутниковых меток в районе Находки сейчас находятся три из помеченных белух, вероятно здесь сосредоточена целая группа животных. "Благодаря богатой кормовой базе в прибрежной зоне Приморья животные смогут благополучно перезимовать", — пояснил Бизиков.

Также специалисты отметили, что с момента выпуска морских млекопитающих на волю ни одно животное не погибло. Дальнейший мониторинг и оперативный обмен данными будет продолжен, отметили в пресс-службе ведомства.