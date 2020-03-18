Путин рассказал о поддержке населения из ФНБ

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку граждан России. Правительство обсуждает размер поддержки и категории граждан, нуждающихся в помощи.

Размер ФНБ к 1 марта 2020 года достиг 8,3 триллиона руб. (7,3% ВВП), или $123,2 миллиарда. Объем фонда уже превысил 7% ВВП, что по закону позволяет тратить ФНБ.

"Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее", — пояснил президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По его словам, власти обсуждают варианты инвестирования из ФНБ – "как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается". "Нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан", — отметил российский лидер.

Средства ФНБ идут на поддержку населения и другие социальные расходы через федеральный бюджет. Ранее власти выразили уверенность, что все социальные расходы будут выполнены — повышение пенсий, социальных выплат. Накопленных резервов России хватит на выполнение всех обязательства при самых низких ценах на нефть на долгие годы, заявил ранее глава правительства Михаил Мишустин.