Последние данные с Коммунарки: 408 пациентов, 37 с коронавирусом, 106 выписаны

В настоящее время в больнице поселка Коммунарка находятся более четырехсот человек. Коронавирус подтвержден у 37 пациентов. Выписаны 106 человек.

На сайте Департамента здравоохранения Москвы отмечается, что на данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания. Всем людям, оказавшимся в больнице (всего 408 человек), оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения.

Выписать пациента из стационара могут при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус COVID-19. Кроме того, у человека должны отсутствовать клинические симптомы.



Некоторые пациенты умудряются сбегать из медицинского учреждения. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что люди, совершившие побег, возвращены в больницу.