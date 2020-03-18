Силуанов: ситуация ухудшается, экономика сжимается, наметился дефицит бюджета

Правительство не достигнет показателей макроэкономического прогноза на 2020 г., бюджет этого года окажется дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов.

Россия столкнулась с непростой ситуацией — со снижением цен на энергоресурсы, что всегда несло риски для экономики, отметил Силуанов. Добавилась гораздо более серьезная проблема — коронавирусная инфекция.

"Даже дело не в вирусе. Сокращаются, сжимаются целые сектора экономики", — подчеркнул министр. Речь идет о перевозках, авиаперевозках, туризме, малом бизнесе. За этим по нарастающей следует целый ряд других отраслей. Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, автомобилей.

"Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом", — подчеркнул Силуанов.

Наметилось отклонение от макроэкономических прогнозов на 2020 г. Безусловно, это коснется бюджета. "Мы делали оценки: только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн руб. снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями", — подчеркнул министр.

Объем федерального бюджета на 2020 г. составляет около 20 трлн руб.. поэтому возникает дефицит бюджета, и властям придется задействовать ФНБ. "Собственно, для этого он формировался", — пояснил Силуанов.

В поправках в бюджет на 2020 г. предусмотрен профицит бюджета в размере 927,6 млрд руб. (0,8% ВВП). Теперь все показатели необходимо пересматривать.

Власти сосредоточат ресурсы на точечной поддержке отраслей, регионов и малого предпринимательства. "Всех тех направлений, которые без господдержки просто не смогут существовать", — заключил министр финансов.