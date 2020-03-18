В России раскрыли сеть черных оружейников

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили сеть из 10 подпольных оружейных мастерских.

В ходе масштабной спецоперации правоохранители изъяли 193 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, карабины, ружья, винтовки, пистолеты, а также гранаты, патроны, комплектующие и более 7 кг взрывчатых веществ, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В работе криминальных мастерских участвовали жители 16 российских регионов: Забайкальского и Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, а также республик Коми, Крыма и Якутии.

В ФСБ подчеркнули, что мероприятия по выявлению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, будет продолжена.