МВД обеспокоено сниффингом среди подростков

Выступая в Мосгордуме глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил об острой проблеме токсикомании среди молодежи, передает ТАСС.

В настоящее время у подростков стал популярен новый вид токсикомании, получивший название сниффинг. Они вдыхают газ от зажигалок и баллончиков к ним.

Баранов отметил, что несмотря на то, что газ не является наркотиком, он вызывает удушье и может привести к смерти. Начальник главка предложил рассмотреть вопросы борьбы с токсикоманией на комиссии по безопасности.