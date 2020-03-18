Экспорт нефти из России в Китай снизился на треть из-за коронавируса

Китай сократил покупку российской нефти в январе 2020 г. на 28% в деньгах и на 36% — в тоннах, согласно данным таможенной статистики.

Китай купил в России на $2 миллиарда нефти в январе 2020 года, а годом ранее — на $2,8 миллиарда.

Сократились и поставки российских нефтепродуктов в Китай в январе — на 20% до $458 миллионов против $569 миллионов годом ранее, цитирует РБК данные статистики.

Россия по-прежнему остается лидером по поставкам нефти в Китай, но поставки могут еще снизиться.

Промышленное производство в Китае в январе-феврале снизилось на 13,5% впервые за 30 лет. Это приведет к падению спроса на топливо.