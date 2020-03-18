Дезинфекция с вертолета: Тулу наводнили фейки о коронавирусе

Пока одни борются с угрозой COVID-19, другие продолжают нагнетать панику и запугивать людей. По Туле распространились фейки о коронавирусе. Особо впечатлительные пользователи социальных сетей повелись на посты о том, что некие мифические вертолеты распыляют дезинфицирующее средство.

ГТРК "Тула" призывает не обращать внимание на все, что написано в Интернете и доверять только официальным источникам.

Напомним, с 16 марта в Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 17 марта региональные образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. В настоящий момент случаев заболевания в регионе не зарегистрировано.