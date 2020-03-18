Первых "коронавирусных террористов" задержали в Мурманской области

Подвыпившие рыбаки поставили на уши все экстренные службы мурманских Апатит — они в шутку сообщили по телефону, что в город на поезде прибывает зараженный коронавирусом местный житель. На вокзале телефонных террористов ждал "радушный" прием.

Шутники Сергей и Роман, по данным "Хибининформбюро", возвращались домой с зимней рыбалки на рабочем поезде. Незадолго до прибытия один из них набрал "112" на телефоне и в доверительной беседе поделился с оператором информацией о следующем в Апатиты туристе из Италии с явными признаками вируса COVID-19.

Осведомленных рыбаков перехватили перед тем, как они сели в такси — к тому моменту на вокзал прибыло несколько карет скорой помощи и наряды полиции.

"Ну и что дальше? Это все из-за одного человека?!" — недоумевали "герои".

Стражам порядка пришлось едва ли не силой сопровождать их в отделение полиции, сами они валили вину на некоего попутчика. О наказании за заведомо ложное сообщение ничего не сообщается.

Этот случай стал первым ложным сообщением о больном коронавирусной инфекцией, по которому были подняты все экстренные службы города.