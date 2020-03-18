Тема:

Коронавирус 15 минут назад

18 марта 202011:26

Первых "коронавирусных террористов" задержали в Мурманской области

YouTube

Подвыпившие рыбаки поставили на уши все экстренные службы мурманских Апатит — они в шутку сообщили по телефону, что в город на поезде прибывает зараженный коронавирусом местный житель. На вокзале телефонных террористов ждал "радушный" прием.

 

Шутники Сергей и Роман, по данным "Хибининформбюро", возвращались домой с зимней рыбалки на рабочем поезде. Незадолго до прибытия один из них набрал "112" на телефоне и в доверительной беседе поделился с оператором информацией о следующем в Апатиты туристе из Италии с явными признаками вируса COVID-19.

Осведомленных рыбаков перехватили перед тем, как они сели в такси — к тому моменту на вокзал прибыло несколько карет скорой помощи и наряды полиции.

"Ну и что дальше? Это все из-за одного человека?!" — недоумевали "герои".

Стражам порядка пришлось едва ли не силой сопровождать их в отделение полиции, сами они валили вину на некоего попутчика. О наказании за заведомо ложное сообщение ничего не сообщается.

Этот случай стал первым ложным сообщением о больном коронавирусной инфекцией, по которому были подняты все экстренные службы города.

Ранее по теме

Сейчас

11:14

Сеть черных оружейников накрыла 16 регионов России

11:07

Оперативный штаб опубликовал последние данные с Коммунарки

09:14

Досрочный ЕГЭ перенесен, школы уходят на каникулы

07:43

Под натиском коронавируса сдалась последняя страна в Европе

07:14

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией

07:13

Россия до 1 мая закрывает границу с Белоруссией

06:03

Имущество генерала Дрыманова может быть конфисковано

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пандемия COVID-19: Европа ужесточает меры

Пандемия COVID-19: Европа ужесточает меры

2 часа назад
6 лет с Россией: что изменилось в Крыму

6 лет с Россией: что изменилось в Крыму

1 час назад
Доллар превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

Доллар превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

1 час назад
СКР возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

СКР возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

56 минут назад

Трансляции

16:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности Крыма
Все трансляции
Досрочный ЕГЭ перенесен, школы уходят на каникулы

Досрочный ЕГЭ перенесен, школы уходят на каникулы

2 часа назад
Скончался отец моих детей: Екатерина Волкова рассказала о жизни с Лимоновым

Скончался отец моих детей: Екатерина Волкова рассказала о жизни с Лимоновым

46 минут назад
Греф рассказал о "самом жестком сценарии" развития экономики в Российской Федерации

Греф рассказал о "самом жестком сценарии" развития экономики в Российской Федерации

7 часов назад
В России готовы отложить налоговые проверки и сдачу деклараций из-за коронавируса

В России готовы отложить налоговые проверки и сдачу деклараций из-за коронавируса

2 часа назад
Указ Путина: голосование по Конституции пройдет 22 апреля

Указ Путина: голосование по Конституции пройдет 22 апреля

14 часов назад
Россия закрыта для иностранцев до 1 мая

Россия закрыта для иностранцев до 1 мая

2 часа назад
Все казино Лас-Вегаса закроют на месяц из-за коронавируса

Все казино Лас-Вегаса закроют на месяц из-за коронавируса

49 минут назад
О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

23 часа назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Муж зарезал жену и поранил пристава перед судом по делу о побоях

Муж зарезал жену и поранил пристава перед судом по делу о побоях

35 минут назад
Google выпустила "переводчика-синхрониста" для русского и еще семи языков

Google выпустила "переводчика-синхрониста" для русского и еще семи языков

56 минут назад
Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

1 час назад
Под натиском коронавируса сдалась последняя страна в Европе

Под натиском коронавируса сдалась последняя страна в Европе

3 часа назад
Авиаотрасль и автомобильная индустрия Запада - в кризисе

Авиаотрасль и автомобильная индустрия Запада - в кризисе

4 часа назад
Правоохранители Москвы задержали злоумышленников, поджигавших автомобили

Правоохранители Москвы задержали злоумышленников, поджигавших автомобили

4 часа назад
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией

4 часа назад
Россия до 1 мая закрывает границу с Белоруссией

Россия до 1 мая закрывает границу с Белоруссией

4 часа назад
Пандемия отправила нефтяные цены к многолетним минимумам

Пандемия отправила нефтяные цены к многолетним минимумам

4 часа назад
В российском МИД заработал штаб для помощи россиянам, оставшимся за границей

В российском МИД заработал штаб для помощи россиянам, оставшимся за границей

4 часа назад
В Иллинойсе, Флориде и Аризоне подводят итоги праймериз: Байден побеждает

В Иллинойсе, Флориде и Аризоне подводят итоги праймериз: Байден побеждает

4 часа назад
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

4 часа назад
Онлайн-ритейлеры готовятся к доставке безрецептурных препаратов

Онлайн-ритейлеры готовятся к доставке безрецептурных препаратов

5 часов назад
Последняя книга Эдуарда Лимонова увидит свет в апреле

Последняя книга Эдуарда Лимонова увидит свет в апреле

5 часов назад
Счетная палата в 2019 году выявила нарушения почти на 900 миллиардов рублей

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения почти на 900 миллиардов рублей

5 часов назад
Имущество генерала Дрыманова может быть конфисковано

Имущество генерала Дрыманова может быть конфисковано

5 часов назад
Надолго ли Трамп вернул американские индексы в "зеленую зону"?

Надолго ли Трамп вернул американские индексы в "зеленую зону"?

5 часов назад
В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России

В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России

6 часов назад
Совбез ООН отложил все запланированные заседания из-за пандемии

Совбез ООН отложил все запланированные заседания из-за пандемии

7 часов назад
Чтобы по-настоящему оценить масштаб Эдуарда Лимонова, надо подождать полвека

Чтобы по-настоящему оценить масштаб Эдуарда Лимонова, надо подождать полвека

7 часов назад
Мир на карантине. Как вернуться домой российскому туристу?

Мир на карантине. Как вернуться домой российскому туристу?

9 часов назад
Изоляция по-украински: тысячи заробитчан не могут вернуться из Евросоюза домой

Изоляция по-украински: тысячи заробитчан не могут вернуться из Евросоюза домой

10 часов назад
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

10 часов назад
Как защититься от вируса: простые рецепты

Как защититься от вируса: простые рецепты

10 часов назад
ВОЗ не располагает данными о вреде ибупрофена при лечении коронавируса

ВОЗ не располагает данными о вреде ибупрофена при лечении коронавируса

11 часов назад
"Таких, как он, никогда не было и не будет": Сергей Шаргунов - о смерти Эдуарда Лимонова

"Таких, как он, никогда не было и не будет": Сергей Шаргунов - о смерти Эдуарда Лимонова

11 часов назад
США и Китай устроили некрасивую словесную войну из-за коронавируса

США и Китай устроили некрасивую словесную войну из-за коронавируса

12 часов назад
У бывшего президента "Реала" тяжелая форма коронавируса

У бывшего президента "Реала" тяжелая форма коронавируса

12 часов назад
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

12 часов назад
Въезд в Крым ограничат с 18 марта

Въезд в Крым ограничат с 18 марта

15 часов назад
Доктор Агапкин: как повысить сопротивляемость организма к инфекциям

Доктор Агапкин: как повысить сопротивляемость организма к инфекциям

19 часов назад
Евро-2020 перенесен на год. Топ-лиги продавили решение УЕФА

Евро-2020 перенесен на год. Топ-лиги продавили решение УЕФА

20 часов назад
Броневицкая рассказала, как Стаса Пьеху спасали от наркозависимости

Броневицкая рассказала, как Стаса Пьеху спасали от наркозависимости

20 часов назад
Приложение МУЛЬТ дарит бесплатный месяц просмотра

Приложение МУЛЬТ дарит бесплатный месяц просмотра

22 часа назад
Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет

Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет

22 часа назад
Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

22 часа назад
Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку