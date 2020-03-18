Чёрная дыра в центре Млечного Пути становится всё активнее

Уже несколько лет подряд чёрная дыра в центре Галактики становится беспокойнее. Она всё чаще порождает мощные рентгеновские вспышки. Такие выводы сделаны в научной статье, принятой в журнал Astronomy & Astrophysics. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

В центре большинства галактик есть сверхмассивные чёрные дыры, и наша — не исключение. Расстояние в 26 тысяч световых лет отделяет нас от этого монстра массой в четыре миллиона солнц. Чёрная дыра окружена облаком падающего на неё вещества. Раскаляясь, эта материя интенсивно излучает во всех диапазонах, от радиоволн до гамма-лучей. Для земных наблюдателей это выглядит как яркий компактный источник излучения под названием Sgr A* ("Стрелец А со звёздочкой").

Как выяснили астрономы, в последние годы Sgr A* всё чаще демонстрирует яркие рентгеновские вспышки.

Ещё в 2017 году вышла научная статья, в которой исследователи подсчитали количество рентгеновских вспышек на Sgr A* с 1999 по 2015 год по данным телескопов Chandra , XMM-Newton и Swift. Всего учёные насчитали 107 вспышек. При этом с 2014 года яркие вспышки происходили чаще обычного.

В новой работе астрономы выясняли, сохранились ли эти тенденции. Они проанализировали данные тех же обсерваторий с 2016 по 2018 год. За это время произошло ещё 14 вспышек разной яркости. Как оказалось, яркие вспышки действительно происходят всё чаще.

В статье 2017 года делался и другой вывод: что с 2013 года тусклые рентгеновские вспышки происходят всё реже. Теперь, пересмотрев методы обработки данных, исследователи пришли к другому тезису: частота появления слабых вспышек не изменилась.

Авторы также проанализировали наблюдения телескопа Swift за 2019 год. За это время обсерватория зафиксировала четыре яркие вспышки — больше, чем в любом другом году. Астрономы ждут данных Chandra и XMM-Newton за 2019 год (они должны быть опубликованы в текущем году).

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что активность Sgr A* беспрецедентно возросла и в инфракрасном диапазоне. Эксперты пока не готовы ответить, почему чёрная дыра наращивает активность.

Отметим, что даже с учётом всех этих вспышек наша чёрная дыра очень спокойная по сравнению с "хозяйками" многих других галактик. Sgr A* испускает слишком мало энергии, чтобы причислить ядро Млечного Пути к активным галактическим ядрам и тем более к квазарам. И это большая удача, ведь в противном случае пригодность Земли для жизни оказалась бы под вопросом.