Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Министерство спорта РФ выступило с обращением по поводу проведения спортивных мероприятий на территории России. Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Кроме того, ведомство попросило исключить участие в любых спортивных состязаниях спортсменов и тренеров из регионов, где в настоящий момент объявлен карантин. Также предлагается установить ограничительный режим работы спортивных секций и других организаций спортивной направленности с 21 марта по 10 апреля включительно.

Напомним, что ранее был перенесен финал чемпионата России по хоккею с мячом, а первенство страны по лыжным гонкам и вовсе отменено.