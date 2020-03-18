Торговые центры Москвы принимают меры по ограничению скопления посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил до 10 апреля проводить в Москве мероприятия с количество участников более 50 человек.

В частности, торговый центр "Афимолл Сити" изучает возможность разграничения клиентских потоков, чтобы не создавать большие скопления людей в одном месте. Цент пересмотрит подходы к заполняемости развлекательных площадок и фудкортов, сообщает РИА Новости.

Торговые центры начнут работать в особом режиме, одновременно обслуживая лишь небольшие группы посетителей — до 50 человек.

В магазинах и торговых центрах установят дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, посетителям бесплатно предложат медицинские маски, в ночное время администрации центров проведут кварцевание помещений.

Раз в два часа в центрах проводят дополнительную уборку помещений и поверхностей, в очистительных системах увеличена частота замены воздушных фильтров.

В сетях кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" ограничили продажи билетов — до 49 человек в зале.