СКР завершил расследование дела историка Соколова

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки. В ходе следствия историк признал свою вину.

Как сообщили в СК России, следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело об убийстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 105 и часть 1 статьи 222 УК РФ), направлено в Генпрокуратуру. Там рассмотрят вопрос о вынесении обвинительного заключения.

По данным следствия, в ноябре 2019 года 63-летний Соколов у себя дома застрелил из обреза свою возлюбленную – аспирантку Анастасию Ещенко. Затем он решил избавиться от тела и расчленил его. 9 ноября Соколов попытался сбросить останки в реку Мойку, но упал туда сам. Его вытащили, после этого стало известно о преступлении.

3 марта Соколову предъявили обвинение в окончательном виде.