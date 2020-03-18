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Коронавирус 2 минуты назад

18 марта 202015:18

Инвесторы в пандемические облигации сталкиваются с большими потерями из-за коронавируса

Инвесторы в пандемические облигации сталкиваются с большими потерями из-за коронавируса

Инвесторам грозят большие потери по выпущенным Всемирным банком пандемическим облигациям, поскольку вспышка коронавируса переросла в пандемию, сообщает CNBC.

По данным университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 200 тысяч.

Пандемические облигации, выпущенные Международным банком реконструкции и развития (МБРР) Всемирного банка в 2017 году, предназначены для выплаты средств странам, нуждающимся в помощи для сдерживания пандемии.

Облигации предлагают инвесторам высокие процентные платежи в обмен на риск потери определенной суммы или всех своих денег в случае возникновения пандемии.

На фоне быстрого распространения коронавируса растущий страх перед экономическими последствиями пандемии привел к распродаже рисковых активов.

По данным рейтингового агентства DBRS Morningstar, инвесторы, которые держат более рискованные из двух видов пандемических облигаций, могут вскоре потерять всю основную сумму. Цена бумаг могла упасть более чем на 80%.

Цены на менее рискованные пандемические облигации, вероятно, упали менее чем на 50%, заявил Маркос Альварес, старший вице-президент DBRS Morningstar. Информация о ценах на эти облигации не является общедоступной, поскольку они были размещены в частном порядке три года назад.

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