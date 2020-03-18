Без зрителей и на нейтральных полях: клубы хотят возобновить чемпионат АПЛ

Футбольные клубы Английской премьер-лиги предложили свой план по проведению оставшейся части прерванного из-за коронавируса сезона-2019/20. Предполагается, что 92 матча чемпионата страны доиграют без зрителей. При этом будет использоваться минимальное количество нейтральных полей.

По информации The Sun, на одном стадионе в один день можно провести сразу несколько встреч турнира. Команды будут играть при пустых трибунах. Матчи планируется проводить через каждые три дня.

Сообщается также, что все встречи будут транслироваться в прямом эфире. О дате возобновления чемпионата Англии по футболу пока ничего не известно.