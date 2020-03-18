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18 марта 202012:25

Российский Минфин отчитался о покупке в 2019 году валюты в ФНБ

Global Look Press

Российский Минфин отчитался о покупке в 2019 году валюты — по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от налоговых отчислений нефтяных компаний.

Минфин купил $20,706 миллиарда, 18,474 миллиарда евро и 3,605 миллиарда фунтов стерлингов – на сумму 2,977 триллиона руб.

Эта валюта, купленная на нефтегазовые допдоходы, направляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

К 1 января 2020 года объем Фонда вырос до 7,8 триллиона рублей. К 1 марта 2020 года в целом сумма всех ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составляет более 10,1 триллиона руб. ($150,1 миллиарда), или 9,2% ВВП.

Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 г. для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В 2018 г. это было суммарно 4,2 триллиона руб.

Согласно "бюджетному правилу" все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (в 2020 г. это $42,4 за баррель), направляются в Фонд национального благосостояния. С начала марта 2020 г. Минфин прекратил покупку валюты в ФНБ.

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