"Наркоман" с ножом порезал охранника и взял в осаду тульский магазин

В Туле неадекватный молодой человек поссорился в магазине с охранником, порезал ему щеку перочинным ножом, а затем взял торговое заведение в осаду, высадив стекло входной двери.

"Он наркоман, по всем магазинам ходит!", — прокомментировал голос одного из сотрудников на видео, снятом из магазина. Появившиеся кадры продемонстрировали, как молодой человек яростно ломится в разбитую дверь супермаркета, удерживаемую, в свою очередь, работниками торгового заведения.

Осада не удалась, разбушевавшийся хулиган так и не смог ворваться в помещение, и вскоре его задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

В УМВД России по Тульской области рассказали, что дебоширу 18 лет, и он был ранее судим, а в момент нападения пьян. В содеянном нарушитель признался.