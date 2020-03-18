Розничные сети: ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

"Ассоциация компаний розничной торговли" (АКОРТ) отмечает признаки снижения ажиотажного спроса на продукты в России в связи с распространением коронавируса.

"Население начинает более рационально относиться (к покупкам продуктов — прим. ред.)", — заявил глава АКОРТ Сергей Беляков в эфире телеканала "Россия 24". Проблем с запасами продовольствия в торговых сетях нет, как и проблем с поставками, подчеркнул Беляков.

В России работает огромное количество торговых сетей, торговых залов, существует серьезная конкуренция за клиента. "Что нас отличает от Европы, где мы отмечаем пустые полки? Это высокая конкуренция за покупателя. Высокая конкуренция поставщика за право быть на полке", — подчеркнул Беляков.

Распределительные центры заполнены на 80-90%. "Восполняемых, регулярно поддерживаемых запасов у нас сейчас больше, чем на 35 дней в каждой торговой сети. Нет проблем с запасом прочности", — пояснил Беляков.

Что касается покупателей, которые делают огромные запасы, то "если кто-то испытывает повышенное желание потратить больше денег, мы это желание способны удовлетворить", заявил Беляков.

Торговые сети способны удовлетворить покупателей, которые закупают продукты тележками, даже если таких покупателей окажется много. "Но зачем так себя вести?", — задался вопросом Беляков.

Между тем увеличение объема продаж не скажется на доходах розничных сетей, поскольку растут продажи лишь малоприбыльных товаров. При этом дополнительные доходы сетей пойдут на приобретение средств гигиены, обеззараживание залов, наем дополнительной рабочей силы в торговые залы и разгрузку товаров, заключил Беляков.