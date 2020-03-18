Музей-заповедник "Кижи" закрыли из-за угрозы распространения коронавируса

Заповедник "Кижи" временно приостановил работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея сообщает ГТРК "Карелия". Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с приказом Минкультуры РФ от 17 марта допуск туристов в музей-заповедник закрыт на неопределенный срок. Также временно не будут пускать посетителей в выставочные залы музея в Петрозаводске, архив, научную библиотеку. Закрыт музейный магазин.

Как известно, остров Валаам и Спасо-Преображенский Валаамский монастырь закрылся на карантин 16 марта. На всей территории введен режим повышенной готовности. Сообщается, что паломников и туристов не пустят на Валаам до 19 апреля — дня празднования Пасхи.

С 13 марта в республике был объявлен режим повышенной готовности. С 16 марта по распоряжению главы республики Артура Парфенчикова во всем регионе введено ограничение на проведение любых массовых мероприятий. Официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Карелии нет.