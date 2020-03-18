Путин: средний класс в России - уверенно свыше 70 процентов

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент отметил, что на сегодняшний день, по оценке Всемирного банка, более 70% граждан России относятся к среднему классу.

При этом глава государства подчеркнул, что "средний класс в каждой стране разный". По его словам, было бы неправильно сравнивать российский средний класс с уровнем жизни Европы или США.

Согласно методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза превышают минимальный размер оплаты труда, пояснил президент, отметив, что задача властей — укреплять их положение и повышать доходы.

Ранее глава государства сообщил, что на поддержку россиян могут быть направлены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящее время правительство обсуждает размер поддержки и категории граждан, нуждающихся в такой помощи.