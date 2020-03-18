РПЦ отказалась ограничивать доступ в храмы и "минимизировать" причастие

Для Русской православной церкви недопустимо закрывать храмы и отменять таинство причастия даже при угрозе распространения коронавируса COVID-19, считает заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Ни закрытие храмов, ни ограничение доступа для молящихся, ни (Боже упаси) "минимизация" причастия для нас недопустимы", — написал он в Telegram.

Священник напомнил, что все возможные меры для предотвращения распространения вируса церковь уже приняла.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил инструкции по проведению богослужений и совершению таинств в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, в документе указывается, что используемую при проведении причастия ложку необходимо дезинфицировать после каждого причастника, а "запивку" подавать индивидуально в одноразовой посуде. Кроме того рекомендуется отказаться от целования креста после окончания литургии. Санитарные меры при проведении крещения и соборования также ужесточены.

Ранее московские власти для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.