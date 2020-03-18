В Сбербанке отмечают повышенный спрос на ипотеку

Сбербанк отмечает повышенный спрос на ипотеку, но пока не планирует резко менять ставки по жилищным кредитам.

"На сегодняшний день, можно сказать, что спрос на ипотеку слегка повышенный", — отметила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках онлайн-конференции.

Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в феврале, увеличилось на 28% в сравнении с предыдущим месяцем.

"Никакого сейчас сигнала на рынке для того, чтобы резко пересматривать ставки по социальным нашим проектам или ипотечным кредитам пока нет", — уточнила Кирсанова.

По ее словам, ставка Сбербанка отражает "рыночную ситуацию". Сбербанк – крупнейший в стране розничный банк и один из крупнейших на рынке ипотеке.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранит ключевую ставку на уровне 6%, прогнозируют опрошенные аналитики, включая опросы Bloomberg и Reuters.

20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров в 15:00 мск, сообщил регулятор.

В кризис 2014-2015 годов российский регулятор повышал ставку при обвале цен на нефть и снижении курса рубля.