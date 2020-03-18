Количество ипотечных кредитов в Москве увеличилось в феврале на 28%

Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в феврале, увеличилось на 28% к показателю в январе, сообщает Росреестр.

"Абсолютное значение зарегистрированных в феврале договоров за год увеличились более чем на 1 тыс. ипотек", — поясняет Росреестр.

В феврале в Москве выдан 8121 ипотечный кредит против 6346 кредитов в январе и 7001 кредита в феврале 2019 г.

По данным Банка России, средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в январе, составила 8,84% годовых против 9% в декабре 2019 г.

Между тем глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил ранее, что резкое снижение курса рубля на фоне падения цен на нефть может привести к повышению ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что средняя ставка по ипотеке снизится в 2020 г. до 8,7%, в 2021 г. — до 8,5%, в 2024 г. — до 7,9%. Объем ипотечных кредитов увеличится к 2024 г. вдвое — с 1,1 млн до 2,26 млн кредитов.