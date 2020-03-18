В Севастополь прибыли участники пробега "Крымская весна"

18 марта мотоклуб "Ночные волки" ежегодно проводит пробег Симферополь — Севастополь "Крымская весна" с финишем на горе Гасфорта. Промежуточной точой маршрута станет Сапун-гора. К колонне, которая этим утром отправилась из Симферополя, присоединились и севастопольцы. Отметим, что Сапун–гора для всех жителей Севастополя является священным местом, а сегодня она стала еще и местом притяжения байкеров, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Объединенная колонна мотоциклистов и автомобилистов стартовала в 11:30. Байкеры неспешно проехали по центру города. Всю участвующую в фестивале технику при этом украсили российскими флагами. Завершит акцию праздничное шоу мотоциклистов на горе Гасфорта. Так байкеры двух регионов отметят шестилетие с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.