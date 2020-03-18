Убийца сожительницы в здании первоуральского суда задержан в подъезде своей матери

Утром 37-летний Вячеслав Попов убил свою сожительницу перед слушаниями по делу о побоях в здании суда, ранил пристава и скрылся.

Вскоре его задержали полицейские. "Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР", — рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за "причинение тяжких телесных повреждений". У убитой женщины остались трое детей, младшему из которых менее года.