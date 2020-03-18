Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. Таковы данные, собранные системой "Безопасный город", передает ТАСС.

Как заявил на заседании Мосгордумы руководитель ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов, эта система показала свою эффективность, которая ежегодно растет на 15-20 процентов. По его словам, сейчас в столице установлено 178 тысяч камер, в течение года планируется подключить еще 9 тысяч.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве запретили все уличные массовые мероприятия, столичные вузы перевели студентов на дистанционный режим обучения, а ряд компаний позволил сотрудникам работать удаленно. Школьникам до 12 апреля продлили весенние каникулы.

В медцентре в Коммунарке, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, в данный момент находятся 408 человек. Диагноз подтвержден у 37 человек.