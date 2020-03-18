Вице-премьер Японии: мы не можем решить судьбу Олимпиады в одиночку

Министр финансов Японии Таро Асо, являющийся также заместителем премьер-министра страны, высказался по поводу возможной отмены летней Олимпиады в Токио в 2020 году. По словам чиновника, если спортсмены из других стран не смогут приехать на Игры, проведение соревнований будет бессмысленным.

"Премьер-министр сказал, что Олимпийские игры желательно провести в условиях безопасности, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Но мы не можем решить судьбу Олимпиады в одиночку", – цитирует Асо Reuters.

Также он заявил, что, если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, в Играх все равно не будет смысла при отсутствии спортсменов из других стран. Поэтому сейчас в стране ждут решения от Международного олимпийского комитета.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.