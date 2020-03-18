Воронежский суд утвердил размер компенсации семье погибшей пациентки

Воронежский суд утвердил размер компенсации семье погибшей от кровопотери пациентки. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Напомним, трагедия произошла осенью 2017 года. 39-летняя Екатерина Тараканова в связи с выкидышем оказалась в БСМП №1. Врач не заметил большой кровопотери, и пациентка скончалась. У женщины осталось четверо детей.

Гинеколога, по вине которого погибла пациентка, судили. Но дело было прекращено из-за срока давности. Родственники погибшей обратились в суд с требованием компенсации морального ущерба. В гражданском иске указывались суммы: мужу — 1 млн рублей, каждому ребенку — по полтора миллиона.

В результате судебных разбирательств размер компенсаций был уменьшен. По решению Советского районного суда, мужу погибшей больница обязана выплатить 500 тысяч, детям — по 700 тысяч каждому.

По мнению Татьяны Учавы, представлявшей на суде интересы семьи погибшей, сумма выплаты должна была быть больше. В судебной практике в подобных случаях пострадавшим начислялись более крупные компенсации.