Экс-начальника столичного главка СКР Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Также Дрыманова приговорили к штрафу в 196 миллионов рублей, лишили звания генерала и медали за заслуги перед Отечеством II степени. Он не сможет занимать должности в органах госвласти на семь лет, передает РИА Новости.

Александр Дрыманов был арестован в июле 2018 года. Фигурантами дела помимо Дрыманова являются бывший начальник управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко.

Дело было возбуждено после стрельбы у московского ресторана Elements. По версии следствия, к высокопоставленным силовикам обратился вор в законе Шакро Молодой, который с помощью взяток пытался добиться освобождения своего соратника Андрея Кочуйкова. Офицеры получили от криминальных авторитетов миллион долларов, который потом поделили. Дрыманов получил из этой суммы пятую часть – 200 тысяч. Второй эпизод был связан с получением Дрымановым 9850 евро от его заместителя Дениса Никандрова за покровительство.