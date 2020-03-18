Зараженную коронавирусом актрису Куриленко отказались принять в больницу в Лондоне

Ольга Куриленко — голливудская актриса украинского происхождения, известная также как "девушка Бонда", несколько дней назад призналась, что стала жертвой коронавируса и находится на домашнем карантине.



40-летняя актриса уже несколько лет живет в Лондоне с сыном и бойфрендом.

На вопрос, почему она лечится дома, а не в медучреждении, Ольга сообщила, что лондонские больницы переполнены и забирают туда только людей в очень тяжелом состоянии.

У Куриленко неделю была температура выше 38 градусов и слабость, а в больницу ее привезли с температурой 39, но госпитализировать актрису не стали. "Сказали, что если станет хуже, опять звонить в скорую", — написала Ольга в своем "Инстаграме".

На вопрос, где она могла заразиться коронавирусом, актриса ответила: "Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси, и поймать его с дверной ручки", — написала Куриленко.

Поклонникам она также сообщила, что температура у нее уже пошла на спад, и поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.