В Мытищах после сноса старого дома нашли скелет человека

В Мытищинском городском округе после сноса старого деревянного дома обнаружены скелетированные останки человека. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Скелет найден во вторник, 17 марта, на территории участка в деревне Лысково. Останки находились под досками. По предварительным данным, это мужчина, который скончался около семи лет назад.

В настоящее время по факту случившегося организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства инцидента, устанавливаются личность человека, причина его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.