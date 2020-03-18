"Компьютерную нобелевку" присудили за мультфильмы

Самую престижную премию в области информатики — Премию Тьюринга — в этом году присудили за достижения в области компьютерной графики. Победителями (и получателями приза в 1 миллион долларов) стали сооснователь и один из первых сотрудников анимационной студии Pixar Эдвин Кэтмелл и Патрик Ханрахан.

Кэтмелл, работая в университете Юты, в 1972-м году создал один из первых в истории образцов компьютерной анимации, а с 1979 года возглавлял подразделение компьютерной графики в Lucasfilm (компании, подарившей миру "Звездные войны"). В 1986-м подразделение выкупил сооснователь Apple Стив Джобс, и была создана студия Pixar, где Кэтмелл стал техническим директором. Одним из первых он нанял Ханрахана — физика, основная работа которого заключалась в моделировании материалов и света в трехмерной графике.

Ханрахан стал главным архитектором RenderMan — сложного программного обеспечения, позволяющего создавать фотореалистичную анимацию и бесшовно встраивать ее в снятое в реальном мире видео. В 2001-м году RenderMan стал первой компьютерной программой, получившей "Оскара". Позже Ханрахан вернулся в науку и сейчас работает в Стэнфордском университете.

Студия Pixar известна анимационными фильмами "История игрушек", "В поисках Немо", "ВАЛЛ-И" и другими. Однако без изобретенных Кэтмеллом и Ханраханом технологий и методов создания изображений были бы невозможны и многие художественные фильмы с выдающимися спецэффектами — та же трилогия "Властелин колец", "Парк юрского периода" или "Аватар".