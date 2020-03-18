Участники борьбы с коронавирусом получат 11,8 миллиарда рублей

Правительство России направило 11,8 миллиарда руб. на финансовую поддержку медиков и сотрудников служб, принимающих участии в борьбе с распространением коронавируса, сообщается в распоряжении кабинета министров.

10,2 миллиарда руб. направлено Минздраву России для межбюджетных трансфертов в регионы: на местах будут проведены выплаты "за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам", "и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", которые оказывают медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией.

Еще 1,6 миллиарда руб. направлено сотрудникам, "подведомственным организациям Роспотребнадзора", работающим в усиленном режиме при предупреждении завоза и распространения вируса.