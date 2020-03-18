Весенний призыв в армию могут перенести

Кремль направит в Министерство обороны РФ запрос, связанный с переносом весеннего призыва из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил Дмитрий Песков после вопроса одного из журналистов, пишет агентство "Интерфакс".

"Вопрос — хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к Министерству обороны", — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее российские военные сообщили, что подготовили ряд мер по борьбе с распространением заболевания. Например, создан запас медикаментов и средств защиты, во всех больницах и госпиталях МО РФ организованы инфекционные отделения и лаборатории, военнослужащих информируют об опасности COVID-19 и способах избежать заражения этим заболеванием.

Напомним, весенний призыв стартует 1 апреля. В 2019 году вооруженные силы России набрали 132 тысячи новобранцев.