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18 марта 202015:57

Uber и Lyft временно отменили услугу совместных поездок из-за коронавируса

EPA

Сервисы заказа такси Uber и Lyft временно отказались от предоставления услуги совместных поездок из-за эпидемии, вызванной коронавирусом.

Опция совместных поездок UberPool не будет доступна в США, Канаде, Лондоне и Париже. Lyft также отменил услугу на всех рынках присутствия компании. Uber выпустил призыв совершать поездки, только если они действительно необходимы.

Отказ от услуги совместных поездок не будет иметь серьезного влияния на финансовые показатели компаний, отмечает MarketWatch. Однако Uber столкнулась со снижением числа заказов основной услуги на 50% в закрытых городах, таких как Сиэтл, где сотрудники работают на дому, сообщал в понедельник финансовый директор Uber Нельсон Чай (Nelson Chai).

Спрос на сервис доставки еды Uber Eats остается высоким, сказал Чай. В то время посещать рестораны и кафе в одних городах запрещено, а в других нежелательно, доставка еды до сих пор разрешена практически везде. Uber объявил о плане помочь 100 000 ресторанов сохранить бизнес, отказавшись от платы за доставку и увеличив траты на маркетинговую кампанию.

Глава Uber уверен, что компания быстро восстановится после кризиса. По словам Нельсона Чая, по мере того, как люди постепенно возвращаются к обычной рутине, просадка снижается. Например, в Гонконге падение заказов было 45%, сейчас 30%.

Кроме того, у компании много наличных денег. "Дело не в прибыли и убытках, а в ликвидности, чтобы справиться с этим кризисом", — сказал глава Uber. Чай сказал, что у компании 10 млрд. долларов наличными, плюс платежи по долгосрочному долгу компании начнут списываться только в 2023 году.

Компания Lyft, которая отказалась комментировать судьбу своего бизнеса, также страдает от снижения поездок, согласно данным о расходах по потребительским кредитным картам, проанализированным агентством Earnest Research.

Тем временем, американские водители Uber и Lyft сообщили о падении доходов, сокращении рабочего времени на дорогах и отсутствии альтернативных источников дохода. Опрос почти 200 водителей был проведен сайтом Rideshare Guy. Мало кто из водителей, участвовавших в опросе, сказал, что Uber и Lyft делали достаточно, чтобы поддержать их во время трудностей. Компании сказали, что они компенсируют простой для водителей, неспособных работать в результате заражения вирусом или вынужденного карантина. 

Uber и Lyft сообщили, что работают над решением проблем, с которыми сталкиваются водители. В Lyft сообщили, что компания изучает способы создания более "безопасных возможностей заработка" для водителей, таких как доставка медицинских принадлежностей или продуктов питания.

Некоторые водители сказали, что они перешли на доставку продуктов питания или рассматривают такую возможность. Спрос на эти услуги резко вырос в связи с тем, что миллионы американцев остаются дома, а рестораны в крупных городах вынуждены закрывать свои заведения. В приложениях по доставке, в том числе и от Uber, добавлена возможность оставлять еду у входной двери, чтобы избегать человеческого контакта, что, по словам клиентов и водителей, они ценят. 

На прошлой неделе акции Uber в ходе торгов обновили исторический минимум и упали более чем на 13,5%, ниже отметки $23. Однако на этом движение не закончилось, и на постмаркете ценные бумаги технологического стартапа снизились еще на 6,5%. По мнению экспертов, акции компании попали в волну распродаж и снижаются быстрее индексов из-за уязвимости компании перед коронавирусом.

Катализатором такого давления стали сразу несколько факторов: это и боязнь личного контакта с водителем, и общие меры по запрету массовых мероприятий, ограничению досуга, а также перевод некоторыми компаниями своих сотрудников на удаленную работу.

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