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18 марта 202014:10

Сбербанк в апреле запустит операции в Системе быстрых платежей

Сбербанк в начале апреля запустит операции в Системе быстрых платежей (СБП), заявила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

"Мы подключаемся, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено на клиентов", — отметила Кирсанова, сообщает "Интерфакс".

Сбербанк является системообразующим банком, который должен был подключиться к СБП 1 октября 2019 г., но не сделал этого. Сбербанк получил от Банка России предписание и штраф за нарушение сроков, установленных законом.

СБП запущена в пилотном режиме 28 января 2019 г., в рабочем режиме — 28 февраля 2019 г. Система позволяет переводить деньги между счетами в банках по номерам телефонов. СБП позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках по QR-коду.

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