Названы препараты, способные повысить риск перелома у детей и подростков

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — класс препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта (диспепсии, хронических гастрита и панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее).

Такие лекарства часто используются для лечения взрослых и детей. Они продаются как по назначению врача, так и без рецепта.

По словам учёных, исторически ИПП считались "исключительно безопасными", хотя некоторые исследования предполагали, что приём этих препаратов может быть связан с широким спектром осложнений.

В частности, несколько лет назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США представило данные о том, что у взрослых длительный приём ИПП, как и приём таких препаратов в больших дозировках, повышает риск переломов бедра, запястья и позвоночника.

В ходе новой работы американские исследователи выяснили, что такой же "побочный эффект" наблюдается у детей и подростков.

Команда проанализировала сведения, собранные в 51 педиатрической больнице США за четырёхлетний период (с 2011 по 2015 год). В общей сложности было проанализировано 32 тысячи случаев, когда пациенты получали ингибиторы протонной помпы, и столько же — когда лечение не включало использование таких препаратов.

Уточняется, что из выборки были исключены пациенты, имевшие заболевания или принимавшие препараты, из-за которых может возрасти вероятность перелома.

Анализ данных показал, что при прочих равных факторах риска вероятность переломов у детей, принимавших ИПП, на 20% выше, чем у детей, не получавших таких лекарств.

Также отмечается, что в обеих группах самыми распространёнными были переломы верхних конечностей (костей руки, запястья). Что же касается переломов нижних конечностей (костей ноги и ступни), рёбер или позвоночника, то они чаще случались у детей, принимавших ингибиторы протонной помпы.

Кроме того, в обеих группах переломы чаще всего случались у детей в возрасте от одного года до трёх лет и от девяти до 13 лет.

Полученные данные свидетельствуют о "классовом эффекте" ИПП. Иными словами, риск переломов увеличивается при использовании всех препаратов из этого класса, а не какого-либо конкретного лекарства или комбинации, отмечают исследователи.

По их мнению, новые данные подчёркивает необходимость тщательного наблюдения за детьми, которые получают ингибиторы протонной помпы. При назначении лечения врачи должны учитывать риски, связанные с приёмом таких лекарств, и сообщать о них родителям юных пациентов.

Научная статья по итогам этой работы представлена в издании Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, действительно ли кальций и витамин D могут защитить людей от переломов.