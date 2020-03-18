Звезда "Игры престолов" напился вместе с женой и устроил дебош в самолете

Британский актер Шон Бин, сыгравший в "Игре престолов" Эддарда Старка, оказался в центре внимания из-за непристойного поведения на борту самолета. Причиной случившегося стал скандал с женой Эшли Мур, развернувшийся с женой во время распития алкогольных напитков.

О случившемся сообщает The Sun. Семейная пара летела в бизнес-классе из Ванкувера рейсом British Airways. Как сообщают очевидцы, 60-летний актер и его 33-летняя супруга были в изрядном подпитии. Всего перелет длился девять часов, а пассажирам люксового зала предоставлялся бесплатный алкоголь.

Примерно в середине полета Шон Бин и Эшли Мур начали громко спорить. В один момент супруга артиста вылила бокал вина на колени супруга, после чего тот вскочил и закричал. Мужчина решил ответить взаимностью и в ярости швырнул в супругу стакан.

Отмечается, что семейной паре не стали вызывать полицию, поскольку учитывали их звездный статус. При этом Бина и Мур в аэропорту встретили сотрудники авиакомпании, чтобы провести с ними беседу.

Шон Бин снялся во многих фильмах, в числе которых "Властелин колец", "Эквилибриум", "Троя".