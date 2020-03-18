Два студента погибли в аварии у волгодонской заправки. Видео

В Волгодонске в ночь на среду, 18 марта, легковушка на огромной скорости вылетела с дороги, подпрыгнула на бордюре и врезалась в дерево возле АЗС. Машина превратилась в груду металла. Мгновенно погибли два студента — 19-летний водитель и его 16-летний приятель, сидевший рядом.

В машине находились еще два человека. Пострадала 19-летняя девушка, сокурсница водителя, ее доставили в больницу, и сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Четвертый пассажир отделался синяками.

По предварительной информации, сидевший за рулем юноша был трезв.