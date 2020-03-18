В выходные москвичей ждет приятная зимняя погода

В Москве ожидается резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в столице в предстоящие выходные опустится ниже нормы.

"Ветер опять будет северным, как в предыдущие выходные. Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет, – цитирует синоптика ТАСС. – Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем".

Согласно прогнозу, в ночь субботу, 21 марта, будет от 2 до 7 градусов ниже ноля, днем – от минус 1 градуса до плюс 4. В ночь на воскресенье ожидается уже 5-10 градусов мороза, днем – до 2 градусов тепла. Ночью с 22 на 23 марта температура будет держаться на уровне 7 градусов ниже ноля. Днем в понедельник столбики термометров покажут ноль.

Ранее врач и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Сергей Агапкин рассказал Вестям.Ru, как метеозависимым людям перенести резкие изменения погоды.