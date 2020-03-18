Предприимчивые оренбуржцы накачали чужой нефти на 300 миллионов рублей

Примерно в 300 миллионов рублей оценили ущерб от деятельности трех нелегальных нефтяников из Оренбургской области, которые на протяжении нескольких месяцев выкачивали черное золото из трубопроводов "Газпромнефти" и "Роснефти", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Хитроумные предприниматели проложили трубы под действующими нефтепроводами на глубине порядка трех метров, так что обнаружить их было проблематично. Первая врезка находилась в районе 383-го километра трассы М-5 "Урал", а нефть здесь скапливалась в спрятанных под землёй баках, а затем ее вывозили с помощью автоцистерн.

Во втором случае функционировал практически полный цикл: черное золото воровали в районе 26 километра дороги Оренбург — Самара, потом оно по трубам поступало на обустроенный поблизости перерабатывающий минизавод, после чего нефтепродукты отправлялись конечным потребителям.

Как долго функционировал этот бизнес, стражи порядка не уточняют, но причиненный ущерб оценили почти в 300 миллионов рублей. Подозреваемым грозит до шести лет в колонии по статье "Кража".