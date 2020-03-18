ЕЦБ заявил, что еще не исчерпал возможности для борьбы с последствиями вируса

Европейский центральный банк опубликовал заявление, опровергающее комментарии главы ЦБ Австрии Роберта Хольцмана, который сказал в интервью, что у ЕЦБ заканчиваются инструменты.

"Совет управляющих был единодушен в своем анализе того, что в дополнение к мерам, которые он принял 12 марта 2020 года, ЕЦБ продолжит внимательно следить за последствиями распространения коронавируса для экономики и что ЕЦБ готов корректировать все свои меры, если это будет необходимо для поддержания условий ликвидности в банковской системе и обеспечения беспрепятственной передачи денежно-кредитной политики во всех юрисдикциях", — говорится в сообщении регулятора.

На прошлой неделе ЕЦБ сохранил неизменными ключевые процентные ставки, однако представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Позднее главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что регулятор сохраняет за собой возможность снижения ставок в случае ужесточения финансовых условий или возникновения угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции.