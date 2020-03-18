В колониях и СИЗО отменяются свидания

Свидания с родственниками заключенных российских колоний и СИЗО из-за угрозы коронаровируса COVID-19 с 16 марта отменены.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Отмечается, что это касается как долгосрочных, так и краткосрочных свиданий.

Подчеркивается, что теперь в учреждения исправительной системы не будут допускаться и сотрудники с повышенной температурой тела, а также те из них, кто в течение последних двух недель приехал из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения вируса, в России могут перенести весенний призыв в армию.

На данный момент в разных странах мира заразились более 200 тысяч человек, 82 тысячи выздоровели, более 8 тысяч скончались.