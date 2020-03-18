Российские авиаперевозчики, туроператоры получат налоговые каникулы и защиту от банкротства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения для облегчения положения компаний, пострадавших от коронавируса, прежде всего, это компании туризма и авиаперевозок.

Мишустин дал поручения об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для "налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок", а также поручения "для введения моратория на подачу заявлений о банкротстве".

Правительство рекомендует до 1 мая не начинать процедуру банкротства компаний, пострадавших от коронавируса.

Мишустин поручил ФНС России обеспечить отсрочку (налоговые каникулы) по уплате налогов, страховых взносов до 1 мая 2020 года.

Российские авиакомпании и туроператоры попали в трудное положение из-за карантина между странами: потоки пассажиров и туристов почти прекращены.