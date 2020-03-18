В Петербурге найдено тело сотрудника Росгвардии с простреленной головой

В центре Санкт-Петербурга на посту обнаружен труп сотрудника Росгвардии. В настоящее врем по факту случившегося проводится проверка.

Ведомство подтвердило данную информацию РИА Новости. В Росгвардии рассказали, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает "Комсомольская правда", речь идет о 28-летнем сотруднике. Вечером 17 марта он находился на дежурстве. В 22:30 росгвардеец не вышел на связь с начальством. Ответственный сотрудник вневедомственной охраны прибыл на место происшествия, где обнаружил пострадавшего с огнестрельным ранением в голове.

По данным СМИ, росгвардеец на момент обнаружения еще был жив. Его забрала бригада медиков. Пострадавший находился в состоянии клинической смерти, спасти его жизнь не удалось.